Cadavere di un uomo in strada a Milano, nessuna ipotesi esclusa

Il corpo di un ragazzo è stato trovato morto in via Gustavo Modena a Milano mercoledì 5 giugno. La chiamata ai soccorsi è giunta pochi minuti prima delle 4 del mattino. I sanitari del 118 non hanno potuto far altro che accertare il decesso.

Chi è la vittima e cosa è successo

Indagini in corso per comprendere cosa sia successo. La vittima potrebbe essere un 25enne originario dell'Iran. Il giovane, stando alle prime ipotesi, potrebbe essersi tolto la vita lanciandosi dal tetto dello studentato Giò Ponti del Politecnico di Milano.

La strada è stata chiusa al traffico per agevolare le verifiche del caso.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 5 Giugno 2024, 12:26

