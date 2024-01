Milano: uomo trovato morto in acqua sui Navigli, è un mistero

di Redazione web

Un uomo di 80 anni è stato trovato morto intorno alle 6 di stamani nelle acque nelle acque dei Navigli a Milano, lungo l'Alzaia pavese. Sono intervenuti gli operatori del 118 e i vigili del fuoco che hanno recuperato il corpo. È da chiarire se si tratti di un gesto autolesionistico, di un incidente dovuto a un malore o di altro. Della vicenda si occupano gli agenti della Questura.

Uomo morto nel Naviglio Pavese: allarme lanciato da un passante

È stato un passante a dare l'allarme segnalando il corpo nel canale che è poi stato recuperato dai vigili del fuoco. Gli operatori del 118 hanno constatato che non c'era più nulla da fare. Gli accertamenti sono in corso da parte dei carabinieri (e non della Polizia come sembrava in un primo momento) che sono intervenuti con personale del Nucleo radiomobile e della stazione di Porta Genova.

