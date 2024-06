di Redazione web

Nella serata di ieri a Zibido San Giacomo (Mi), nei pressi di un traliccio dell'alta tensione di un area agreste, in mezzo alla risaia, e' stato rinvenuto il cadavere di un uomo. Il soggetto privo di documenti, in corso di identificazione, ha una età apparente di circa 35 anni. Indagini e accertamenti in corso.

Ultimo aggiornamento: Martedì 11 Giugno 2024, 07:26

