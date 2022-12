Uomo trovato morto in un fosso del Mantovano: forse investito da auto pirata

Il corpo di un uomo di 43 anni è stato trovato stamani in un fosso a Viadana, lungo la via Emilia, nel Mantovano. I carabinieri di Viadana stanno svolgendo le indagini per capire le cause della morte dell'uomo.

Potrebbe, tra le ipotesi che sono prese in considerazione, essere stato investito da un'auto pirata. A dare l’allarme sono stati alcuni automobilisti che hanno intravisto la sagoma del corpo nel fosso pieno d’acqua. Sul posto sono arrivati subito i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. Tra le altre ipotesi al vaglio degli inquirenti c'è anche quella del malore che avrebbe colpito l'uomo sul ciglio della strada.

