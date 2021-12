Uomo di 50 anni investito e ucciso da un treno: choc sulla linea Milano-Torino

Un uomo di 50 anni è stato investito e ucciso da un treno, questa mattina, a Milano, lungo la linea Milano-Torino. Il 118, intervenuto sul posto, non ha potuto far altro che constatarne il decesso. La segnalazione dell'incidente ferroviario è stata fatta prima delle 7 e sono scattati gli accertamenti della Polfer, che intorno alle 7.30 ha trovato il corpo della vittima, straziata dall'investimento, nei pressi della stazione Milano-Certosa, non lontano da via Chiasserini.

Le indagini della Polfer per stabilire la dinamica sono ancora in corso. La linea Milano-Torino ha subito rallentamenti in entrambe le direzioni che hanno coinvolto una ventina di treni, due dei quali hanno accumulato ritardi di 100 e 200 minuti, mentre un regionale è stato cancellato. Alle 11 la circolazione è tornata normale.

Ultimo aggiornamento: Martedì 28 Dicembre 2021, 14:07

