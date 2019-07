Il boschetto della droga di Rogoredo continua a mietere vittime: questa mattina un uomo di 33 anni è stato rinvenuto senza vita in via Sant'Arnaldo a Milano, nei pressi del boschetto ormai diventato celebre perché frequentato da tossicodipendenti. La notizia è stata resa nota dall'Areu Lombardia: sul posto è intervenuta la Polfer, e il medico del 118 dopo aver esaminato il corpo del 33enne ne ha constatato il decesso per overdose. Giovedì 18 Luglio 2019, 11:48

