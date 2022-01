Saronno, incappucciato si lancia con lo scooter contro le vetrate del Comune

Grave atto vandalico a Saronno, provincia di Varese. Nella notte tra venerdì 14 e sabato 15 gennaio, sono state rotte le vetrate di ingresso del municipio. Grazie alle immagini fornite dalla telecamera di videosorveglianza, le forze dell’ordine hanno potuto avviare l’indagine per risalire al responsabile. Si tratta di un uomo incappucciato che, con il suo scooter, si è volontariamente scagliato contro le porte di ingresso del municipio, per poi scappare via.

Sono in corso le indagini della Polizia locale per risalire all'uomo.

Ultimo aggiornamento: Sabato 15 Gennaio 2022, 15:49

