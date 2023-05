Schiacciato da un tronco mentre potava gli alberi: morto un uomo di 33 anni

di Redazione Web

Un ragazzo di 33 anni è morto a Bagolino, in provincia di Brescia, schiacciato da un tronco mentre stava tagliando un albero. La vittima - che stava lavorando per un'azienda addetta alle potature - è rimasta schiacciata da un tronco che non gli ha lasciato scampo. Quando sono arrivati i soccorritori, l'uomo era già morto.

