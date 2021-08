Escursionista milanese precipita per 20 metri in montagna a Ferragosto, ritrovato vivo

Ha riportato diversi traumi e ferite il 62enne milanese precipitato per 20 metri in montagna durante un'escursione di Ferragosto. Ma fortunatamente è vivo. L'incidente è avvenuto sul Monte Carchio, provincia di Massa Carrara, in Toscana, nella serata del 15 agosto.

L'uomo era caduto dalla cresta del Monte, all'altezza del comune di Montignoso, durante una camminata. Intorno alle 20.00, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Massa, oltre a 118 e soccorso alpino.

A lanciare l'allarme è stata la moglie non vedendolo arrivare all'auto dove si erano dati appuntamento. Accorsi sul posto, i soccorritori hanno subito trovato l'escursionista riverso a terra in una petraia, cosciente ma con fratture multiple agli arti e una ferita alla testa. Dopo essere stato immobilizzato, è stato portato all'ospedale Cisanello di Pisa.

