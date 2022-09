Photofestival: città, jazzisti e paesaggi, scatti d'autore a Milano

Un numero da vertigine. Centocinquantatré. Sono le mostre di dell'edizione numero 17 di Photofestival, la rassegna che indaga il presente della fotografia d'autore. Organizzata e promossa da Aif (Associazione Italiana Foto & Digital Imaging) con Impresa Cultura Confcommercio, il festival dilaga tra Milano, la provincia esportata anche a altre città lombarde, in 115 sedi tra esposizioni, incontri, presentazioni, workshop per diffondere la passione per le immagini fotografiche. Ricominciare è il titolo, il focus è sull'importanza delle immagini per osservare il mondo, e noi stessi, con occhi diversi, recuperando una normalità mai come ora apprezzata. Guardando fra le mostre, da non perdere l'esposizione che festeggia i 10 anni del Mumac (Museo della Macchina per Caffè di Gruppo Cimbali), reinterpretato da Roberto Rognoni, Nicola Galli e Loredana Celano. E ancora Su quale sponda la felicità. Modernità e nostalgia nell'Asia di Tiziano Terzani all'Oxy.gen di Bresso (dal 20 ottobre al 6 novembre) la prima mostra di foto del giornalista. Roberto Polillo con Jazz Drummers offre al Blue Note una carrellata di ritratti di grandi batteristi in bianco e nero: Max Roach, Elvin Jones, Art Blakey.



Ultimo aggiornamento: Venerdì 30 Settembre 2022, 07:50

