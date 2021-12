Blitz a Milano, arrestati ultras del Milan: traffico di droga tra Marocco e Sudamerica

Droga e arresti, anche tifosi del Milan. La Polizia ha arrestato otto persone gravemente indiziate, a vario titolo e in concorso, di importazione di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti dal Marocco e dal Sudamerica. Il blitz è scattato nelle province di Milano, Bergamo, Lodi e Monza-Brianza, in esecuzione di una misura cautelare emessa dal gip di Milano. Tra queste ci sono alcuni ultras e appartenenti alla Curva Sud (cuore del tifo milanista allo stadio Meazza).

Cercasi Diavolo: per un Milan di nuovo vincente servono i veri Theo e Kessie

Tre indagati sono stati portati in carcere, quattro agli arresti domiciliari e uno è stato sottoposto all'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria con divieto di dimora. Sono in corso numerose perquisizioni in abitazioni a loro riconducibili nelle province di Milano, Bergamo, Lodi e Monza Brianza. Ulteriori dettagli saranno forniti nel corso della conferenza stampa che si terrà alle ore 10.45 in questura.

Gli ultras coinvolti, tutti a titolo personale, cioè senza il coinvolgimento delle tifoserie organizzate di cui facevano parte, sono tre. L'indagine è stata effettuata dalla sezione Antidroga della Squadra mobile di Milano. La misura cautelare è stata emessa dal gip di Milano su richiesta del sostituto procuratore Leonardo Lesti e coordinata dal procuratore aggiunto Laura Pedio.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Dicembre 2021, 09:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA