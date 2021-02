Ultraleggero precipita sulle sponde del Ticino: due morti

Un ultraleggero è precipitato questo pomeriggio tra le 17 e le 18 a Vigevano (Pavia) sulle sponde del Ticino, in un'area boschiva. Secondo quanto riporta il Giorno sono due le persone morte nell'incidente, le cui cause sono ancora in corso di accertamento.

Le vittime - di cui non si conoscono ancora i nomi - sarebbero il pilota e un altro passeggero che era a bordo con lui durante il volo. Sul posto - oltre a carabinieri e vigili del fuoco - sono giunti i mezzi di soccorso tra cui l'elisoccorso, un'ambulanza e un'automedica.

Ultimo aggiornamento: Domenica 14 Febbraio 2021, 19:13

