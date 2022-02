Ucciso a coltellate dopo una lite in casa. La rabbia dei vicini: «Situazione invivibile»

Un uomo di origine nordafricana (al momento non sono ancora note le generalità perché non aveva documenti) è stato ucciso a coltellate, nel corso di una lite con alcuni connazionali. L’omicidio è avvenuto verso le 7.30 di sabato 19 febbraio, in un appartamento al civico 51 di in via Marco d’Agrate, in zona Corvetto a Milano.

I litigi violenti nell’appartamento al quarto piano «erano molto frequenti», dicono gli inquilini che hanno chiamato la polizia per avvertire della lite, poi sfociata in un omicidio. «C’era un via vai continuo. Erano sempre ubriachi e noi stavamo alla larga. Temevano che prima o poi ci scappasse il morto. E cosi è stato». Erano continue sia le discussioni che le alle forze dell'ordine per chiedere un intervento.

Secondo le prime ricostruzioni, la vittima sarebbe stata raggiunta da almeno due fendenti, al termine di una litigio, poi, degenerato. Quando sono intervenuti gli agenti – chiamati dai vicini di casa - l’uomo era ancora vivo ma in condizioni disperta. È morto dopo il trasporto in ospedale. Nell’appartamento i poliziotti hanno trovato diversi connazionali della vittima e uno di loro aveva i vestiti sporchi di sangue. Gli agenti della sezione omicidi della Squadra Mobile stanno eseguendo i primi rilievi e interrogando le persone che erano presenti. Il primo esame del medico legale è ancora in corso.

Già qualche anno fa, proprio nel palazzo al civico 21, secondo quanto spiegato da un testimone, c'era stata un'altra violentissima rissa con una persona ferita che aveva lasciato una lunga scia di sangue sul pianerottolo e sull'ascensore condominiale. L'ultima chiamata al 112 da parte dei residenti sarebbe stata fatta lunedì scorso, sempre per quella che sembrava una lite all'interno dell'abitazione. In quell'occasione sembra che nell'appartamento ci fosse anche una donna incinta.

