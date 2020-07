Milano, uccise il vigile Savarino in Suv: fermato per furto. Nikolic era stato scarcerato

Aveva da undici giorni finito di scontare la condanna a 9 anni e 8 mesi per l'omicidio dell'agente di Polizia Locale Niccolò Savarino. Ed era già intento a svaligiare le case. Remi Nikolic, rom, 26 anni, è stato fermato a seguito delle indagini condotte dalla squadra mobile per due furti in abitazione che avrebbe commesso, lo scorso 22 febbraio, con altri due complici di 26 e 23 anni. Secondo l'accusa, i tre sono entrati in un appartamento portando via borse, orecchini e altri beni per circa 100mila euro, oltre a carte di credito e documenti; e poi in un'altra casa avrebbero preso gioielli d'oro. A dimostrazione dei fatti ci sono anche intercettazioni telefoniche e ambientali e, secondo gli investigatori, Nikolic aveva «nell'ultimo periodo aveva disponibilità economiche per spostarsi anche all'estero». In particolare, si sarebbe recato in Belgio per un giro di affari ed era pronto a partire per la Spagna. Così da sfuggire alla giustizia. Nikolic è tristemente noto per un omicidio che ancora commuove la città: nel gennaio 2012, quando aveva 17 anni, a bordo di un suv, travolse e uccise il vigile Savarino che effettuava un controllo di routine in un parcheggio. Riuscì a scappare per vari giorni, ma venne poi braccato in Ungheria. Nel luglio di 3 anni fa aveva ottenuto l'affidamento in prova perché, secondo il collegio dei giudici, «dimostrava di voler cambiare»: «L'affidamento poteva rivelarsi utile per favorire il processo di integrazione sociale del condannato e, nel contempo, impedire la commissione di altri reati». Così non è stato. È lo stesso pm Francesca Crupi che nel provvedimento di fermo segnala come il nomade, «appena uscito dal carcere, solo 11 giorni dopo, sia tornato a delinquere». La vicenda del «ghisa buono», come lo definiscono i colleghi, non ha fine. Soltanto tre giorni fa Milos Stizanin, il serbo che era in auto con Nikolic al momento dell'omicidio, è stato assolto dall'accusa di concorso in omicidio.

riproduzione riservata ® Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Luglio 2020, 09:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA