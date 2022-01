Uccide il figlio di 7 anni e accoltella la moglie, contestata la premeditazione. «Ha agito per motivi abbietti»

Nel fermo notificato domenica pomeriggio a Davide Paitoni per l'omicidio del figlio Daniele e il tentato omicidio della moglie Silvia, da cui si stava separando, il pubblico ministero Luca Petrucci gli contesta anche la premeditazione e l'aver agito «per motivi abbietti». Lo si legge su “La Prealpina”. I motivi abbietti sarebbero la ritorsione contro la moglie, che contro di lui aveva presentato due denunce per maltrattamenti.

Intanto è attesa nel pomeriggio la decisione del Gip di Varese Giuseppe Battarino in merito alla misura cautelare per Davide Paitoni, l'uomo di 40 anni, di Morazzone (Varese) che ha ucciso con una coltellata al collo il figlio di 7 anni, tentando poi di uccidere anche la moglie dopo averla raggiunta a casa dei suoi genitori, e che oggi si è avvalso della facoltà di non rispondere durante il suo interrogatorio di garanzia. Le accuse contestate sono omicidio con le aggravanti di premeditazione e crudeltà, e tentato omicidio. «Ci aspettiamo la conferma della custodia cautelare in carcere nella sua massima espressione - ha detto l'avvocato dell'uomo, Stefano Bruno - gli ho consigliato di non rispondere perché non era in grado, essendo troppo provato». Poi, ha aggiunto, «non ho ancora avuto modo di entrare nel merito dell'accaduto con il mio assistito, al momento mi sto occupando del lato umano».

Ultimo aggiornamento: Martedì 4 Gennaio 2022, 12:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA