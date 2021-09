Uccide con una coltellata l'ex della sua compagna: «Ho difeso la madre di mio figlio»

Uccide l'ex della sua compagna per difenderla. Questa è la versione dei fatti del 56enne accusato di aver ucciso Luigi Danesi, l'uomo di 36 anni morto domenica pomeriggio in via dei Tigli a Cesano Boscone (Milano). L'uomo sosteneva di voler difendere la madre di suo figlio così lo avrebbe colpito con una coltellata.

A raccontare tutto, come riporta FanPage, è stato lo stesso omicida che la sera dell'omicidio è andato dai Carabinieri raccontando i fatti e indicando agli agenti dove si trovava l'arma del delitto. Al momento l'uomo è sottoposto a fermo per omicidio volontario. Nelle prossime ore si svolgerà l'interrogatorio di convalida. Pare che a scatenare la folle reazione sia stata una vista improvvisa dell'ex a casa della compagna.

Il 36enne era stato arrestato e una volta scagionato è andato dalla donna. I due avrebbero avuto una brutta discussione durante la quale Danesi avrebbe anche picchiato la ex. Quando il 56enne è tornato a casa ha notato la scena e ha reagito accoltellandolo. Subito dopo ha detto alla compagna di chiamare i soccorsi ed è scappato, per poi consegnarsi qualche ora dopo.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 20 Settembre 2021, 22:32

