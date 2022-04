Ubriaco e senza patente, tampona due ragazze: arrestato dopo 12 anni

La giustizia è lenta, ma prima o poi arriva. Lo sa bene un operaio di 47 anni residente in provincia di Monza e Brianza, arrestato dopo 12 anni per scontare una condanna di otto mesi.

L'uomo, nel 2010, stava guidando la sua Y10 ubriaco e senza patente né assicurazione, quando a Carate Brianza tamponò una Volkswagen Golf su cui viaggiavano due ragazze ventenni. Le giovani erano rimaste illese, ma i carabinieri avevano scoperto le violazioni da parte dell'uomo e lo avevano multato e denunciato per guida in stato di ebbrezza. Dopo 12 anni, per l'uomo è scattata l'esecuzione della condanna: ora dovrà scontare otto mesi ai domiciliari.

