Ubriaco in auto contromano a folle velocità: investito e ucciso uomo in Vespa

Un uomo è morto, a Varedo , in Brianza, dopo essere stato travolto da un. Si tratta di un motociclista 69enne che è stato investito da un 45enne, con precedenti, alla guida di un'che secondo le prime informazioni transitava ad. I medici del 118, giunti sul posto, in via Umberto I, alle 00.15, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Il conducente dell'auto, che si è fermato a prestare i soccorsi, è stato sottoposto all' etilometro e poi portato in ospedale a Garbagnate ( Milano). La vittima viveva a Solaro ed era in sella a una Vespa . Il conducente della vettura, con un t, è statoe attualmente si trova in carcere a Monza.Un altro caso è avvenuto poco dopo mezzanotte in Brianza, a, dove unall'ospedale Niguarda a Milano dopo essere stato investito da un'auto alla cui guida c'era un uomo in stato di ebbrezza , anch'egli 55enne. Ferita la passeggera in sella alla moto, moglie della vittima, una donna di 50 anni, che è stata ricoverata a Monza e non corre pericolo di vita. Le indagini sono in corso da parte dei carabinieri di Seregno (Monza e Brianza) che stanno attendendo le decisioni dell'autorità giudiziaria.