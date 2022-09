Uber e ItTaxi: il servizio è operativo anche a Milano con Radiotaxi 02.6969

Dopo il lancio del servizio a Roma, avvenuto lo scorso luglio, e una prima fase di test a Milano, da oggi cittadini e turisti del capoluogo lombardo possono prenotare una corsa con i taxi del Radiotaxi 02.6969 anche dalla app Uber. Si aggiunge così un tassello importante nello sviluppo della mobilità urbana della città di Milano, grazie all’accordo tra Uber e il consorzio ItTaxi, annunciato a Roma lo scorso 24 maggio, rivolto a oltre 12 mila taxi in circa 90 città italiane. L’integrazione tra applicazioni è stata resa operativa a livello tecnico da Splyt, system integrator e partner tecnologico di Uber e di ItTaxi.

I tassisti del Radio Taxi 02.6969 a Milano grazie a questo accordo, potranno potenziare la mobilità urbana della città grazie a un servizio di trasporto efficiente e capillare. L’accesso alla tecnologia di Uber consente ai tassisti dello 02.6969 di ottimizzare le corse, riducendo i tempi di attesa tra una corsa e l’altra e quindi incrementare le proprie entrate. In un momento in cui il mondo del business ha ripreso a muoversi, i turisti a visitare la città e un ricco programma di eventi anima Milano, i taxi dello 02.6969 potranno fin da subito ricevere ed effettuare le richieste di corse che arrivano dagli utenti dell'app Uber. Un bacino d’utenza importante considerato che soltanto negli ultimi 3 mesi la app Uber è stata aperta circa 2 milioni di volte per richiedere una corsa in città.

"Dalla capitale d’Italia a quella della moda, del design e della finanza, le due città brulicano di persone in movimento che hanno l’esigenza di spostarsi in modo comodo e sicuro. In questo contesto l’accordo con ItTaxi rappresenta una dinamo nello sviluppo della mobilità urbana in vista di un autunno ricco di appuntamenti e di eventi e conferma il nostro impegno solido e costante nei confronti dei taxi, degli utenti e delle loro esigenze di spostamento”, il commento di Lorenzo Pireddu, General Manager di Uber Italia.

“La nostra città è in continuo movimento, lavora per farsi trovare sempre pronta a quello che il futuro le pone di fronte. Nel nostro settore le tecnologie e le app sono il futuro e crediamo che questo connubio porterà vantaggi ai tassisti che aderiranno che vedranno crescere le richieste di corse evitando attese inutili e quindi ottimizzando le giornate di lavoro” – afferma Vincenzo Mazza, vicepresidente di 02.6969. Come funziona operativamente l’accordo Uber e itTaxi Prima di tutto è necessario scaricare le app Uber oppure itTaxi, da App Store o Google Play, e creare un account; per farlo è sufficiente disporre di un indirizzo e-mail e un numero di telefono. Sarà così possibile richiedere una corsa direttamente dalle app. Il primo passo per gli utenti della app Uber è inserire la destinazione e scegliere il prodotto Taxi, per essere abbinati a un autista della piattaforma itTaxi, cui Radio Taxi 02.6969 aderisce.

Da quel momento sarà possibile monitorare l’arrivo dell’auto sulla mappa e aspettare al punto di prelievo, appena sarà nei paraggi. Un passaggio importante, prima di salire a bordo, consiste nel verificare che i dettagli della corsa (autista, modello dell'auto e numero di targa) corrispondano alle informazioni mostrate nell'app. Una volta giunti a destinazione, il pagamento sarà semplice e avverrà direttamente attraverso le app. Infine sarà possibile valutare la corsa, per condividere il proprio parere circa la tratta appena effettuata.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 14 Settembre 2022, 11:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA