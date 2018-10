U2, la band a Linate col jet privato. È il ritorno di Bono dopo Expo

Martedì 9 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 08:36 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

A Milano tutto è cominciato. Era il 4 febbraio 1985 (meno di un mese dopo la grande nevicata che in quell'anno paralizzò la città) quando gli U2 sbarcarono per la prima volta in Italia e Milano fu la prima tappa. All'allora Teatro Tenda di Lampugnano, Bono, in un perfetto italiano, saluta: «Buonasera Milano, la prima... ma non l'ultima volta!». Promessa mantenuta visto che nel Belpaese le date sono state numerose nel corso di 30 anni. Gli U2 mancano però da Milano da quasi 10 anni: l'ultima volta fu a San Siro nel 2009; mentre Bono, da solo, in visita ufficiale, arrivò nel 2015 per l'Expo.Massimo riserbo sul loro arrivo e i loro spostamenti. La band irlandese arriverà domani pomeriggio da Amsterdam, ultima data del tour, con un jet privato che atterrerà allo scalo Milano Linate Prime, la pista riservata solo ai voli privati. Subito dopo, verranno accompagnati in uno dei più lussuosi hotel nel cuore del centro (riserbo assoluto da parte degli organizzatori sul nome scelto dalla band). La sicurezza è affidata alla folta squadra di bodyguard che li segue ventiquattro ore su ventiquattro.Non sono previste particolari misure di sicurezza, anche perché i fan degli U2 attualmente non sono tra i più agitati del panorama rock. Reduce da una recente visita al Papa in Vaticano e da una vacanza in Sardegna a settembre, Bono (and company) potrebbe durante la permanenza milanese comparire in qualche ristorante rinomato per trascorrere in tranquillità le serate durante i day off del tour. (M.Lev.)riproduzione riservata ®