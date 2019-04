Tvboy, a Milano tre nuovi murales su D&G, Theresa May e la legittima difesa

Ultimo aggiornamento: 11:48

Torna in azione, lo street artist più noto del momento, e lo fa nella città in cui è cresciuto, Milano., l'artista, ieri pomeriggio era al Mudec per una rappresentazione dal vivo, e ha deciso di intrattenersi nall'ombra del Duomo per lanciare alcuni precisi messaggi. Tre, per la precisione, uno per ogni nuova esibizione di Tvboy, che riguardano la, lae laIn primo piano c'è la "" di via Voghera, unche al posto di snack e bibite mette in vendita. «La legge italiana stabilisce che la difesa è sempre legittima, - ha affermato Tvboy - e di conseguenza anche l'utilizzo delle armi. Ma avere più armi in circolazione porterà ad una sicurezza diffusa?»" è l'opera che è apparsa in. Raffigura il caos riguardante la Brexit, con unapronta a gettare nei rifiuti la bandiera dell'Unione Europea che il Regno Unito ha deciso di abbandonare: si avvicina infatti irrimediabilmente il 12 aprile, termine ultimo per il tanto discusso divorzio fra Londra e Bruxelles, e in assenza di un accordo interno, ildiventa un’ipotesi sempre più concreta. Per l'artista “May I leave?” pone l’accento proprio sullo stato di grande confusione in cui versa il Parlamento e l’Inghilterra stessa, mentre ci si appresta ad archiviare, volenti o nolenti, l’esperienza europea.", infine è apparso nella notte ain zona Porta Genova: rappresenta gli stilistimentre indossano i. L'allusione è ala causa di una loro pubblicità e del conseguente scambio di messaggi privati avuti fra gli stilisti e una modella asiatica, che ha deciso di divulgare gli insulti dei due italiani. Lo spot, considerato offensivo e sessista, è stato cancellato dai social media perché «Il mio ufficio è stupido come la maggioranza dei cinesi - uno dei messaggi scritti da Stefano Gabbana - E da ora in poi in ogni intervista dirò che paese di m... sia la Cina». Parole che Gabbana ha comunque negato di aver scritto, affermando di essere stato vittima di un attacco hacker sul suo profilo Instagram.