Tulipa Ruiz, il Brasile pop sbarca al Biko

L'artista brasiliana Tulipa Ruiz, accompagnata dal fratello e partner musicale Gustavo alla chitarra, arriva in Italia con un mini tour di tre concerti. Venerdì l'11 maggio sarà al Biko e presenterà in anteprima italiana il suo nuovo album "Tu", registrato a New York ed uscito a dicembre, che la vede per la prima volta reinterpretare suoi brani e inediti in una versione acustica. Il tour è l'occasione per poter ammirare una delle più belle voci del nuovo Brasile, vincitrice del Grammy Latino per il miglior album pop brasiliano 2015.

