di Redazione web

È stato identificato, ed era cittadino italiano il ragazzo di origine nigeriana morto annegato lunedì a Torno dopo un tuffo nel lago di Como. Si chiamava Favour Igboh, aveva 21 anni e risulta residente in provincia di Belluno, anche se da qualche tempo viveva e lavorava in Inghilterra. Dopo due giorni i carabinieri sono risaliti all'identità del ragazzo, arrivato sul lago di Como assieme a un gruppo di turisti stranieri che aveva conosciuto a Venezia.

MORTO ANNEGATO: CHI ERA LA VITTIMA DI 21 ANNI

Lunedì pomeriggio si era tuffato nel lago dal pontile del porticciolo del paese, e aveva incaricato un ragazzo che aveva da poco conosciuto, di filmare il tuffo con lo smartphone. Era stato il ragazzo a lanciare subito l'allarme quando non ha visto più risalire Favour.

Non aveva con sé documenti: il suo passaporto italiano è stato recuperato dai carabinieri in un ostello del Milanese dove aveva dormito la notte tra domenica e lunedì prima di arrivare sul lago di Como. I suoi «amici» non sapevano fosse italiano e l'avevano indicato come inglese: sul telefonino non c'erano riferimenti utili alla sua identificazione, salvo l'avviso della prenotazione di un aereo per Vienna e un biglietto per una partita casalinga del Liverpool. Oggi è atteso a Como il papà del ragazzo per il riconoscimento.

#Como Si tuffa nel lago e non riemerge: morto a 21 anni, nello smartphone il video della tragedia https://t.co/b6mK3B5mgU — Leggo (@leggoit) August 25, 2022

Ultimo aggiornamento: Giovedì 25 Agosto 2022, 15:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA