Milano, arrestato lo stalker “condominiale” «Tua moglie mi deve pulire il letto»

Uno stalker a dir poco anomalo. Nessuna pretesa sessuale, ma continue richieste assurde, praticamente quotidiane, legate anche alla pulizia delle casa. Un uomo di 44 anni, un italiano con precedenti per reati contro il patrimonio e spaccio, è stato arrestato nel giorno di Santo Stefano, a Milano, con l'accusa di atti persecutori nei confronti di un portoghese di 59 anni che vive nel suo stesso palazzo, in zona Ticinese. Esattamente sullo stesso pianerottolo. La richiesta più eclatante: «Tua moglie mi deve sistemate case, mi deve rifare il letto». La vittima si è rifiutata e l’inquilino molesto è andato in escandescenza. L’ennesima lite è stata più violenta del solito e ormai la situazione era ingestibile per la povera coppia che, presa di mira dal 44enne, ha ricevuto anche pesanti minacci. Marito e moglie dovevano soccombere a qualsiasi pretesa insistenti e ossessive. Il marito, domenica pomeriggio, ha chiesto aiuto al 112 dopo l'ennesima aggressione verbale subita. La Volante intervenuta sul posto ha accertato lo "stalkeraggio" e ha fatto scattare le manette ai polsi del persecutore.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Dicembre 2021, 21:50

