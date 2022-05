Milano, finti tecnici dell’acqua stordiscono 96enne con lo spray e gli rubano in casa

Pronti a tutto. Le truffe ai danni di anziani dilagano e diventano sempre più violente. Infatti, non hanno mostrato alcuno scrupolo i malviventi che martedì, intorno a mezzogiorno, pur di mettere a segno il furto, non hanno esitato a spruzzare dello spray urticante per stordire un anziano di 96 anni. Poi, gli hanno rubato circa 4mila euro, tra cui alcuni gioielli di famiglia dal valore sentimentale. È accaduto Dresano, nel milanese.

RICOSTRUZIONE Come hanno fatto? Hanno convinto l’anziano che fossero del tecnici di una società dell’acqua: sostenevano che erano lì per verificare la presenza di gas all’interno dei tubi dell’acqua. La questione era seria perché c’era il rischio di un’esplosione. «Ci hanno segnalato un problema, dobbiamo entrare in casa per controllare», hanno insistito. Poi, avrebbero fatto scoppiare un petardo per simulare appunto l’esplosione. Una sceneggiata vera e propria. Secondo quanto ricostruito, i truffatori avrebbero anche convinto il 96enne a nascondere tutti gli ori nel frigorifero. Quindi, uno di loro ha spruzzato lo spray, forse al peperoncino, riuscendo a stordire la vittima e gli hanno preso gli oggetti preziosi che lui stesso aveva raccolto in un sacchettino. Il 96enne, si è ripreso dopo un po’ di tempo e, in stato ancora confusionale, ha avvisato i familiari. Sul caso indagano i carabinieri.

