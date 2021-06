Milano, truffatore si fingeva 007 in stile “Prova a prendermi”

Un presunto truffatore seriale, che con «divise» e documenti falsi, riusciva a spacciarsi per appartenente «alla Marina militare», all'Aise e ai «servizi di sicurezza del Vaticano», è stato arrestato dai carabinieri. Guido Umberto Farinelli, 46 anni, avrebbe ingannato forze dell'ordine e un politico per un caso di «sostituzione di persona». Simile al personaggio di Prova a prendermi interpretato da Leonardo Di Caprio (foto), l'uomo ha fatto comparire sul web il suo nome legato falsamente addirittura ai casi Abu Omar e alla liberazione di Giuliana Sgrena. È accusato di reati che vanno dalla truffa al possesso e alla fabbricazione di documenti falsi fino all'accesso abusivo a sistema informatico e al falso, alla corruzione. Con le sue frequentazioni e presunte millanterie, sempre stando alle indagini, era riuscito a truffare una serie di imprenditori per pratiche tributarie.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 17 Giugno 2021, 11:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA