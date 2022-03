Milano, truffa dello specchietto rotto: arrestati i due uomini che terrorizzavano le vie del centro. Ecco come agivano

Nel pomeriggio di mercoledì 23 marzo, a Milano, la polizia di Stato ha arrestato due cittadini italiani di 44 e 55 anni, responsabili della cosiddetta «truffa dello specchietto». Gli agenti, a seguito di un servizio mirato sui due soggetti, hanno constatato come i due percorressero le vie centrali cittadine alla ricerca di potenziali vittime.

LA TRUFFA DELLO SPECCHIETTO



La truffa consisteva nel circolare a bordo di un'auto nel traffico cittadino, individuare una potenziale vittima e simulare un finto sinistro stradale con conseguente danneggiamento dello specchietto retrovisore. Dopo una preliminare richiesta di coinvolgimento delle assicurazioni, i due richiedevano una somma di denaro

variabile per un risarcimento sul posto e la chiusura bonaria della controversia.



Nell'occasione di questa ultima truffa, la vittima era stata accompagnata presso uno sportello bancomat per prelevare la somma di 200 euro che i due hanno nascosto successivamente all'interno dell'auto.





I due erano entrambi con precedenti erano già noti alle forze dell'ordine proprio per la truffa dello specchietto che avevano già messo in scena svariate volte. In particolare il 44enne aveva già l'obbligo di firma per le tante truffe commesse in passato.

