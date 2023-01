Trovato con 24 chili di hashish in giardino: «Devo pagare il matrimonio»

I soldi per il matrimonio dalla vendita di hashish. Ben 22 chili, per la precisione. È la quantità di droga che i carabinieri di Verano Brianza hanno trovato nella villetta di un 24enne, che si è giustificato dicendo che i proventi gli sarebbero serviti per pagare la luna di miele con la futura sposa.

Cosa è successo

Il giovane, con precedenti per reati contro la persona e in materia di armi e stupefacenti, è originario della zona di Verona. I carabinieri hanno perquisito la casa del 24enne mercoledì pomeriggio, con un primo esito negativo. Prima di lasciare l'abitazione, si sono accorti di un trolley nero di medie dimensioni posto accanto alla staccionata, che divide il giardino da quello della vicina.

La valigia sospetta si trovava però dalla parte della casa adiacente. Aperto il trolley, sono spuntati i 22 chili di hashish, che avrebbero potuto fruttare fino a 80mila euro. L'accusato ha subito ammesso di essere il proprietario della valigia e ha raccontato la versione secondo cui gli sarebbero serviti per il matrimonio, in programma il prossimo settembre. Nel corso della nottata, dopo la formalità di rito, il 24enne è stato tratto in arresto e trasferito nella casa circondariale di Monza a disposizione dell’autorità giudiziaria.

