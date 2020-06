Trivulzio, via alle visite con prudenza e all'aperto

Milano, quattro strade a misura di pedone e auto a 15 all'ora​

Ultimo aggiornamento: Lunedì 22 Giugno 2020, 09:10

Il Pio Albergo Trivulzio (Pat) oggi riapre, in via sperimentale, l'accesso alle visite dei familiari. Parole d'ordine: «Ottimismo e prudenza», come sottolinea Fabrizio Pregliasco, il virologo nominato supervisore del Pat a fine aprile.la mamma, il papà, gli zii, i nonni. La comunicazione ufficiale è venuta dalla stessa storica residenza sanitaria per anziani, la più importante di Milano, al centro di tante polemiche e di inchieste per la vicenda legata al contagio Covid. «L'ingresso in struttura - spiegano dalla casa di cura - sarà concesso solo ai parenti degli ospiti ricoverati nei reparti Covid free o Covid negativizzati e in buone condizioni di salute». «La priorità sarà data alle famiglie degli ospiti più anziani... Gli incontri avranno una durata complessiva di un'ora e verranno preceduti da un secondo triage nel quale verrà verificata l'assenza di febbre o di sintomi sospetti. Al familiare (uno solo alla volta) verranno forniti dall'azienda Dpi ffp2, cuffie, occhiali protettivi, guanti, calzari, sovracamice monouso, così come agli ospiti».«nella speranza - chiarisce Pregliasco - di una riapertura anche maggiore agli incontri che dipenderà, comunque, dall'andamento epidemiologico». Da oggi potranno entrare «i primi 10 familiari, due per ognuna delle cinque strutture milanesi» che fanno capo al Trivulzio. E così avverrà per i successivi dieci giorni «di sperimentazione» degli incontri che «si svolgeranno all'aperto, a distanza di due metri, con dispositivi di protezione e con gli ospiti che saranno bardati» e alla presenza di «un medico e, se necessario, anche di uno psicologo».Se tutto procederà bene, ha detto Pregliasco, «per ogni degente ci potrà essere una visita ogni 15 giorni».