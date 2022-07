Si è consumato in queste ore lo strappo definitivo tra l’Associazione Amici della Triennale e il museo di Milano, che ha sottoposto all'attenzione dei soci la nuova Convenzione. Il documento, con grande stupore, contiene una serie di richieste considerate irricevibili poiché in contrasto con la mission degli iscritti.

Triennale di Milano, soci non accettano le modifiche al regolamento: l'Associazione verso lo scioglimento

«Non comprendiamo – si legge nella lettera inviata alla Triennale – perché dai soci dell’Associazione siano state escluse le aziende che in questi anni hanno dato un contributo economico significativo alla stessa Triennale; come sia possibile immaginare senza l’apporto delle aziende che l’Associazione sia in grado di raccogliere risorse per oltre €300k con le sole persone fisiche».

Nel documento, datato 28 luglio 2022, i soci si chiedono anche «perché sia stata eliminato qualsiasi spazio di iniziativa e libertà nella scelta dei temi e dei progetti subordinati tassativamente alle indicazioni di Triennale; come sia possibile concepire una programmazione pluriennale quando Triennale può ogni anno disdire a suo piacimento la Convenzione; il potere esclusivo di Triennale di gestire la comunicazione di qualunque attività della nostra Associazione; la presenza di ben due rappresentanti di Triennale nel CD dell’Associazione a scapito della rappresentanza dei soci».

Viste queste premesse, dal momento che «l’Associazione è completamente snaturata di tutte le caratteristiche che l’hanno resa unica nel mondo della cultura e delle istituzioni e non ne comprendiamo le ragioni», i soci dell’Associazione sentono di avere perso «fiducia nella permanenza di un rapporto di collaborazione con Triennale» e per tale ragione chiedono «al Consiglio l’avvio del processo di scioglimento dell’Associazione».

