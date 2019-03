Scontro tra due auto: un morto e tre feriti, tra cui un bimbo di cinque anni

Incidente sulla statale 16: morti mamma e papà, due bambini tra i feriti. Marocchino arrestato per duplice omicidio stradale

Unorivelatosi fatale, quello avvenuto ieri pomeriggio su via Leonardo Da Vinci, nel comune di, alle porte di Milano. Per cause ancora da accertare, una Jaguar X-Type e un'Audi A6, entrambe di colore nero, si sono scontrate, schiantandosi ai lati della strada: il bilancio dell'incidente è di, tra cui unUna delle due auto, dopo l'impatto, è andata a schiantarsi contro un guardrail; l'altra vettura, invece, si è schiantata nella direzione opposta, contro uno spartitraffico. Sul posto sono giunte immediatamente le forze dell'ordine, insieme ai vigili del fuoco e ad alcune ambulanze, compreso l'elisoccorso. Uno dei conducenti delle auto, un, èpoco dopo l'arrivo in ospedale. Lo riporta Fanpage.it Nell'incidente è rimasto coinvolto anche un, che si trovava insieme al, un uomo diche ora è ricoverato in gravi condizioni. Ad ogni modo, come fanno sapere dall'ospedale in cui era stato trasportato in codice rosso, l'uomo sarebbe fuori pericolo, come anche unrimasto coinvolto nello schianto. Il bambino di cinque anni è l'unico ricoverato con ferite lievi. Le operazioni di soccorso non sono state affatto agevoli: isono stati costretti ad intervenire per liberare gli occupanti delle auto dallee questo ha ritardato di qualche minuto il trasporto in ospedale. La polizia locale di Trezzano sul Naviglio ora sta svolgendo le indagini del caso per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente.