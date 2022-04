Donna spara ai vicini, la figlia chiede scusa: «Mia madre è una brava persona. Amava i cani e gli uccellini»

Parla la figlia della donna che ha sparato ai vicini, uccidendo un uomo di 61 anni e ferendo gravemente la moglie di 57. «Chiedo umilmente scusa alla famiglia: non era mia madre, è sempre stata una brava persona che dava da mangiare agli uccellini e amava i cani», ha raccontato al microfono di Ilaria Dallepalle a 'Pomeriggio Cinque' la figlia di Silvana Erzembergher.

«Basta con ‘sto cane»: anziana spara e ammazza il vicino

La donna, 71 anni, è in carcere da ieri per aver ucciso con alcuni colpi di pistola il vicino di casa Luigi Casati, 61 anni, e ferito la moglie Monica Leoni, di 57, ora ricoverata in gravi ma stabili condizioni all'ospedale di Bergamo. L'episodio ieri a Treviglio (Bergamo). La donna ha anche riferito che la madre si trova piantonata in ospedale dopo aver accusato, ieri in caserma a Treviglio dopo l'arresto, un malore.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 29 Aprile 2022, 20:02

