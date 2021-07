Un uomo è rimasto gravemente ferito dopo essere stato accoltellato al torace questa mattina in via Padova, a Milano. Attorno alle 5 il personale del 118 è intervenuto sul posto, riferisce l'Areu. L'uomo, di circa 30 anni, è stato trovato con una ferita al petto, probabilmente provocata da un coltello, ed è stato portato in codice rosso all'ospedale San Raffaele. Sui fatti indaga la polizia.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 30 Luglio 2021, 11:25

