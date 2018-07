MILANO - Venerdì nero per i trasporti a Milano e in Lombardia. Scatta alle 9 lo sciopero regionale del trasporto ferroviario indetto dalle organizzazioni sindacali Orsa Ferrovie e Cub che coinvolge i treni del servizio regionale, suburbano, aeroportuale e di lunga percorrenza di Trenord, fino alle 17 di oggi. Possibili ritardi, variazioni o cancellazioni sulle linee interessate. Tuttavia Trenord garantisce che i treni con partenza prima delle 9 e con arrivo a destinazione finale entro le 10 circoleranno regolarmente. Eventuali ripercussioni sulla circolazione saranno possibili anche dopo la conclusione dello sciopero.



Sono stati predisposti autobus per l'eventuale sostituzione delle corse aeroportuali non effettuate tra Milano-Cadorna e Malpensa aeroporto (no-stop) e tra Stabio e Malpensa aeroporto. Informazioni dettagliate sulla circolazione saranno comunicate in tutte le stazioni, tramite monitor e annunci sonori, mentre sull'app Trenord è possibile seguire la circolazione in tempo reale.

