Trenord, corse speciali per il Salone del Mobile: 1.500 treni serviranno Rho Fiera durante la manifestazione

Anche quest’anno Trenord si conferma la via più veloce, comoda ed economica per raggiungere il Salone del Mobile, in programma dal 17 al 22 aprile a Rho Fiera Milano. Da martedì a venerdì prossimo, ogni giorno fermeranno alla stazione di Rho Fiera 268 corse tra suburbane e corse regionali. Sabato 21 e domenica 22 saranno invece oltre 200 le corse che serviranno il polo fieristico internazionale, per un totale di quasi 1.500 corse per tutta la durata della manifestazione.



Sono due le tariffe per chi raggiunge in treno Rho Fiera: 4,40€ per il biglietto di andata/ritorno da tutte le stazioni di Milano e 13€ per il biglietto speciale Trenord Day Pass valido per raggiungere Rho Fiera da tutte le stazioni della Lombardia. Per il Salone del Mobile, Trenord ha predisposto un potenziamento dei servizi di informazione e assistenza ai viaggiatori: la biglietteria di Rho Fiera sarà aperta per tutti i giorni dell’esposizione – compresi sabato 21 e domenica 22 – dalle ore 12.50 alle ore 19.35.



I “Berretti Verdi” di Trenord – il personale incaricato dell’assistenza – saranno presenti tutti i giorni dalle ore 11 alle ore 19.45 nella stazione di Rho Fiera e dalle 7 alle 19 nella stazione di Milano Centrale. In questa ultima stazione, sabato 21 e domenica 22, il servizio sarà garantito dalle ore 8 alle ore 16.45. A Porta Garibaldi, oltre al servizio garantito dal My-Link Point (7:10/20:45) saranno presenti gli Addetti ai Varchi, dalle 6:30 alle 21.



Da Milano Si può raggiungere direttamente, senza cambi, la stazione di Rho-Fiera con i treni delle linee suburbane [S5 Varese-Milano-Treviglio; S6 Novara-Milano-Treviglio] da una delle fermate cittadine del Passante Ferroviario [Certosa, Villapizzone, Lancetti, P.ta Garibaldi, Repubblica, P.ta Venezia, Dateo, P.ta Vittoria, Forlanini].

Da Milano Porta Garibaldi a Rho Fiera in soli 14 minuti Oltre che con il Passante, si può raggiungere Rho Fiera direttamente anche a bordo dei treni della linea S11 Chiasso-Como-Milano e delle linee regionali Milano-Varese; Milano-Arona; Milano-Luino.

Da Milano Centrale, per arrivare senza cambi a Rho-Fiera, si possono utilizzare i treni regionali per Domodossola.

Da Malpensa Dal Terminal 1 e dal Terminal 2 dell'Aeroporto con il Malpensa Express si arriva in 40 minuti a Milano P.ta Garibaldi. Da qui, in soli 14 minuti, si raggiunge comodamente la stazione di Rho-Fiera con le linee suburbane del Passante Ferroviario.

Dalla Lombardia Sono quattro le linee regionali [Varese-Milano; Domodossola-Milano; Arona-Milano; Luino-Milano] e 3 le linee suburbane [S5 Varese-Milano-Treviglio; S6 Novara-Milano-Treviglio; S11 Chiasso-Como-Milano] che porteranno i Clienti Trenord direttamente al Salone del Mobile a Rho Fiera. Per informazioni sugli orari dei treni: Trenord.it e APP Trenord.

