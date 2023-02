Il treno è in ritardo, l'assalto degli studenti a colpi di martello: danni per 4mila euro

Il treno regionale si ferma in stazione, accumulando un ritardo, che proprio non è andato già a un gruppo di studenti che, innervositi per l'attesa, hanno sfasciato le carrozze a martellate. Un assalto in piena regola. L'episodio è avvenuto a Ospedaletto Lodigiano, in provincia di Lodi, nella mattinata di venerdì 10 febbraio, quando un gruppo di venti giovanissimi, inferociti per i continui ritardi, ha devastato due vagoni del convoglio 10755, partito da Pavia e diretto a Cremona.

Leggi anche > Perde la testa al pronto soccorso di Lodi e distrugge tutto: danni per 50mila euro

La rabbia degli studenti

Un atto di una violenza inaudita, avvenuto poco dopo le 7:30 del mattino. Il treno, per un problema a uno scambio sulla tratta diretta a Cremona, ha iniziato prima a rallentare, accumulando una ventina di minuti di ritardo, poi è stata costretta ad attendere altri minuti per un guasto al passaggio a livello lungo la strada provinciale 234, sempre nel Lodigiano. Ed è stato in quel momento che è scattata la rabbia di un gruppo di ragazzini. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, i giovani hanno tirato il freno e, poi, con un martelletto d'emergenza hanno frantumato otto finestrini e due porte.

Danni e disagi

Alla scena di violenza hanno assistito diversi pendolari, che hanno subito lanciato l'allarme. Sul posto, chiamati dal capotreno, sono intervenuti gli agenti della polizia ferroviaria che hanno identificato tutti i colpevoli. E il treno si è inevitabilmente fermato definitivamente, creando enormi disagi ai pendolari, circa un centinaio, che hanno dovuto riorganizzare gli spostamenti verso il luogo di lavoro. Il treno è stato trasferito all'impianto di Cremona per i lavori di manutenzione e per il momento dovrà restare fermo. Secondo una prima ricostruzione, i danni al convoglio sarebbero almeno di 4mila euro.

Ultimo aggiornamento: Sabato 11 Febbraio 2023, 08:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA