Treno deraglia e sfonda la barriera di fine corsa: paura a Seregno

Incidente ferroviario nello scalo merci di Seregno, in Brianza. Un treno merci di tredici vagoni che trasportava materiale ferroso è uscito dai binari durante le operazioni di manovra su un binario di servizio. Per causa in corso di accertamento, ha sviato andando a sfondare la barriera di fine corsa proseguendo oltre per circa duecento metri. Il macchinista e il manovratore sono stati soccorsi sotto choc. Sul posto si trovano i carabinieri di Seregno, i vigili del fuoco, i soccorritori del 118 e i tecnici di Rfi per la messa in sicurezza dell'area.

Ad uscire dai binari sono stati alcuni dei 13 carri che componevano il convoglio merci. Macchinista e manovratore sono stati visitati dai soccorritori del 118, erano sotto choc ma non feriti e quindi non sono stati trasportati in ospedale. Al momento sulla linea Milano - Chiasso, il traffico ferroviario è tornato regolare. I treni della relazione S9 Seregno – Saronno sono attestati nelle stazioni di Milano Greco Pirelli e Milano Lambrate. Attivato servizio sostitutivo con autobus tra Milano e Saronno. I tecnici di Rfi sono al lavoro per ripristinare la piena funzionalità della linea Seregno - Saronno, la cui riattivazione è prevista per domani mattina, in occasione dell’inizio del servizio commerciale.

