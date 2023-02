Travolto e ucciso dal treno nel Varesotto dopo la mezzanotte: incidente o suicidio?

di Redazione web

Un uomo è morto dopo essere stato travolto da un treno, tra Lonate Pozzolo e Ferno (Varese), non lontano dalla fermata dei convogli Malpensa Express dopo la mezzanotte.

Ancora sconosciute le generalità della vittima

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la Polizia Ferroviaria, oltre ai soccorritori del 118, ma per l'uomo, le cui generalità non sono ancora note, non c'è stato nulla da fare. Una delle ipotesi è che abbia deciso di attraversare i binari senza accorgersi dell'arrivo del convoglio, ma non si esclude un gesto volontario.

