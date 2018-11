Travolto da un'auto sulle strisce pedonali: grave 31enne

Un ucraino di 31 anni è stato trasportato all'ospedale San Gerardo di Monza dopo essere stato travolto sulle strisce pedonali sulla strada provinciale 13 a Gorgonzola (Milano). L'incidente è avvenuto pochi minuti dopo le 20, alla guida della vettura c'era una 23enne italiano che si è fermato subito dopo per prestare i soccorsi. Lo straniero ha riportato traumi alla testa, al bacino e all'addome, le sue condizioni sono gravi ma, al momento, non è giudicato in pericolo di vita. I carabinieri della compagnia di Cassano d'Adda stanno lavorando per ricostruire la dinamica.

