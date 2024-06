Trap Community Opera, il progetto che coinvolge i più giovani in attività creative: musica, teatro e scrittura

di Cecilia Legardi

È arrivato Trap Community Opera, il progetto artistico che incrocia musica trap e rap, danza, teatro e scrittura ideato e scritto da ragazzi e ragazze dai 14 ai 25 anni provenienti dalle periferie di Milano, come il quartiere San Siro e Giambellino.

Il progetto nasce dall’idea di Milano Mediterranea, centro d’arte partecipata decoloniale che parla le lingue del mare, e Corps Citoyen, collettivo artistico multidisciplinare con sede tra Tunisi e Milano, in collaborazione con BASE Milano e con il contributo di Fondazione di Comunità Milano nell’ambito della rassegna Musicami.

Teatro e trap per dare voce alle nuove generazioni

Da gennaio i ragazzi e le ragazze hanno lavorato per ideare, costruire e mettere in scena l’opera, sotto la guida di quattro formatori esperti: dal teatro, alla musica fino alla danza… il tutto per creare uno spettacolo unico nel suo genere. Partendo dal primo modulo dedicato al teatro e alla scrittura insieme ad Anna Serlenga, regista e formatrice teatrale, e Rabii Brahim, attore, musicista e performer, co-fondatori di Milano Mediterranea e del collettivo Corps Citoyen, i ragazzi e le ragazze protagonisti hanno ideato e scritto la drammaturgia, tradotta poi in un vero e proprio libretto d’opera contemporaneo. Hanno poi composto la musica insieme a Daniele Vitrone - in arte Diamante - rapper e compositore, creando dei pezzi trap e rap coreografati infine con uno stile urban hip hop insieme a Sara Lorenzetti - in arte Sheba - coreografa, danzatrice e membro della crew milanese Blackrootz. Il risultato finale? Un’opera trap originale e coinvolgente per raccontare le nuove generazioni e dar loro voce.

Il debutto sarà, sabato 8 giugno, alle ore 19.00 nella groundhall di BASE Milano (Via Ambrogio Bergognone da Fossano, 34 Milano) e la replica si terrà lunedì 10 alle 21.30 presso l’Istituto Galilei-Luxemburg (Via Paravia 31, Milano).

Il progetto unisce varie realtà territoriali

Trap Community Opera è realizzato con il contributo di Fondazione di Comunità Milano nell’ambito della rassegna Musicami. Attraverso la rassegna Musicami, la Fondazione sostiene la realizzazione di sei musical pensati, realizzati e messi in scena da giovani - in veste di performer e maestranze - con l’accompagnamento di organizzazioni locali attive nel settore delle performing arts. Il progetto è in coproduzione con BASE Milano, centro di produzione culturale e hub di comunità al servizio della città, che nasce dalla rigenerazione degli spazi industriali dell’ex-Ansaldo in zona Tortona; a BASE convivono una programmazione culturale annuale dedicata alla sperimentazione dei linguaggi creativi contemporanei con la progettazione sociale, che mira a coinvolgere il territorio di riferimento per progettare e produrre iniziative ad impatto, curare e nutrire reti corte di prossimità, favorendo il protagonismo culturale la partecipazione attiva alla vita culturale milanese.

