Tram deraglia per sassi sui binari: nessun ferito

Un tram della linea 19, a Milano, è deragliato con il carrello anteriore uscendo di poco dai binari probabilmente a causa di un sasso o comunque di quello che i tecnici definiscono un corpo estraneo: nessuno - secondo quanto riferisce l'Atm, l'azienda di trasporti - è rimasto ferito o contuso anche perché sul mezzo non c'era quasi nessuno. Il deragliamento è avvenuto intorno alle 20.30 in via Mac Mahon vicino a via Artieri. Atm ha organizzato autobus sostitutivi su un tratto delle linee tranviarie 19 e 12 in attesa dello spostamento del tram e del ripristino del regolare servizio

Giovedì 7 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 21:22