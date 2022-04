Tragico incidente sull'Autostrada A9 in direzione Como: un morto e 5 feriti, tra cui una bimba

Incidente mortale la notte di Pasqua, poco dopo mezzanotte, sull’autostrada A9 (Lainate- Como Chiasso), nel tratto tra Turate e Saronno. Il bilancio è di un morto e di cinque persone ferite, fortunatamenete nion in modo grave. Per il tremendo impatto stradale il traffico sull'A9 è stato paralizzato per l’intera nottata, tra sabato e domenica.

DINAMICA DA RICOSTRUIRE Ad essere coinvolte tre macchine che si sono scontrate a catena per ragioni ancora da accertare: gli agenti della polizia stradale e della questura di Como hanno effettuato i rilievi e stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente.

SOCCORSI Sul luogo dello scontro sono intervenute tre ambulanze e un'automedica dell'Azienda regionale emergenza urgenza. I feriti - due uomini di 25 e 38 anni, due donne di 25 e 41 e una bimba di soli 4 anni - sono stati trasferiti all'ospedale di Garbagnate Milanese. Mentre per il 49enne, che era alla guida di una della tre vetture, nonostante l'intervento dei soccorritori e dei vigili del fuoco, non c'è stato nulla da fare. È deceduto sul colpo.

