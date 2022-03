Tori Amos, riproggramto per il 2023 la data italiana del tour “Ocean to Ocean”

Live Nation comunica che la data italiana del tour “Ocean to Ocean” della cantautrice statunitense Tori Amos prevista il 24 febbraio 2022 al Teatro degli Arcimboldi di Milano sarà riprogrammata nel 2023.

Tori Amos ha pubblicato lo scorso 29 ottobre il suo attesissimo nuovo album Ocean to Ocean su Decca Records. Una raccolta di canzoni dalla forte carica emotiva che narrano una storia universale, quella di una crisi profonda per rinnovarsi di nuovo. Mentre le comunità di tutto il mondo hanno subito a seguito della pandemia la perdita di vite umane, di musica dal vivo, viaggi e molto altro, Tori Amos ha trascorso un momento difficile. La traccia principale dell’album, “Speaking With Trees”, affronta con sincerità il dolore provato dagli artisti in un periodo in cui non c’era speranza in vista per la musica dal vivo.

Contro ogni previsione, quella crisi ha portato a Ocean to Ocean, il lavoro più personale di Amos da anni: un album esplosivo per calore e connessione, con profonde radici nella sua prima composizione.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 25 Marzo 2022, 12:03

