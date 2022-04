Milano, topo sui sedili del treno Regionale per Pavia: ritrovamento choc

Un insolito passeggero. Nei vagoni di uno dei treni della linea S13 Milano-Pavia è stato trovato un topolino bianco sui sedili. A immortalarlo è stato uno dei viaggiatori in un video che è stato poi rilanciato sabato dalla pagina Instagram «MilanoBellaDaDio», che solitamente denuncia situazioni di degrado. Secondo i commenti degli utenti, si tratterebbe di un topo domestico o forse di un esemplare selvatico, che potrebbe essere salito sul treno approfittando di una delle fermate nelle stazioni della campagna Pavese. Come riporta il Corriere della sera, Trenord ha subito attivato i controlli: «Saranno fatte tutte le verifiche per identificare il treno».

(Foto: Milanobelladadio)

Da Trenord fanno sapere che non è noto, al momento, se si tratti, appunto, di una cavia abbandonata volontariamente da qualcuno dei viaggiatori o di un topo salito a bordo in autonomia.

