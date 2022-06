Si fingono clienti e rubano due topazi da un milione di euro: colpo grosso in hotel

La compravendita di pietre preziose con due persone conosciute su Instagram si è trasformata in un furto milionario per un commerciante 47enne di origini americane. I tre si sono dati appuntamento la scorsa notte in un albergo di zona Stephenson, a Milano.

Sul tavolo della hall due topazi, del valore di un milione di euro, spariti quando il commerciante si è allontanato per prendere una terza pietra da mostrare ai potenziali acquirenti, fuggiti con la valigetta piena di soldi che dovevano servire all'acquisto. La polizia, intervenuta dopo l'allarme delLO statunitense, indaga per identificare e rintracciare gli autori del furto.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 22 Giugno 2022, 17:04

