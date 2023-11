To.Get.There, a Palazzo Parigi la cena di gala: super ospiti e beneficenza

di Redazione web

L'Hotel Palazzo Parigi di Milano è stato lo sfondo venerdì 10 novembre della seconda cena di gala dedicata a raccogliere fondi per sostenere To.Get.There, l’associazione fondata da Massimo Leonardelli e Piero Piazzi - rispettivamente Presidente e Ambassador - impegnata nell'assistenza umanitaria e nello sviluppo sostenibile in Uganda e Sud Sudan. Tra i tanti progetti che beneficeranno dei fondi raccolti, l'Health Center To.Get.There e la Casa Ragazzi Racisci a Gulu, entrambi con storie commoventi e un forte impatto sulle comunità coinvolte.

L'Health Center To.Get.There, un progetto dedicato a Papa Francesco, fornisce cure mediche e supporto alle comunità più vulnerabili. Il centro è interamente finanziato da To.Get.There e svolge un ruolo fondamentale nel migliorare l'accesso all'assistenza medica di alta qualità per coloro che ne hanno più bisogno. La Casa Ragazzi Racisci è un'altra iniziativa significativa sostenuta dai fondi raccolti durante la cena di gala. Questa casa famiglia è stata costruita grazie al generoso contributo di Moreno Zani in memoria della madre, Santina Zani. La Casa Ragazzi Racisci offre rifugio, supporto e opportunità di riabilitazione ai giovani "di strada", in particolare quelli che lottano con la dipendenza da droghe e le sfide legate alla vita in strada. Molto spesso, questi giovani sono costretti a rubare o prostituirsi per sopravvivere, ma la Casa Ragazzi Racisci è un luogo di speranza e recupero dove possono ricevere aiuto per riconquistare la propria dignità e il controllo sulla propria vita. L'evento ha attirato tantissimi ospiti, tra cui tanti nomi noti del mondo della moda e dello spettacolo, imprenditori, professionisti, filantropi e sostenitori di To.Get.There, tutti uniti dal comune desiderio di contribuire a un cambiamento positivo nei territori colpiti da povertà e difficoltà in Africa

Tra i numerosi ospiti che hanno reso la serata ancora più speciale (in ordine alfabetico): Alessandro Costacurta, Alessandro Cattelan, Alessio Pozzi, Alessio Di Leo, Alex Di Giorgio, Alvise Rigo, Amanda Lear, Andrea Bosca, Andrea Iannone, Andrew Oketch, Arianna Casadei, Beatrice Valli, , Benedetta Piccioli, Candela Novembre, Carlo Capasa, Caterina Balivo, Cesare Casadei, Chiara Scelsi, Claudio Santamaria, Daniela Santanchè, Dardust, Dario Maltese, Dimitri Kunz, Edoardo Conti, Elia Cometti, Elisabetta Franchi, Elisabetta Dessy, Eva Riccobono, Federico Spinas, Francesca Barra, Francesca De Stefano Versace, Francesco Murano, Giacomo Maiolini, Giorgio Guidotti, Jacopo Durazzani, Laura Chiatti, Levante, Lin Lin, Linda Llaro, Lino Guanciale, Luca Finotti, Ludovica Coscione, Mag Cysewska, Marco Fantini, Marco Bocci, Maria Grazia Cucinotta, Marika Pellegrinelli, Martina Colombari, Matteo Ceccarini, Michela Quattrociocche, Michele Bravi, Mirte Rooze, Monica Sarti, Nadège Dubospertus, Paola Manfrin, Paola Barale, Paolo Stella, Piergiorgio Del Moro, Santo Versace, Sara Battaglia,Sara Sozzani Maino, Simonetta Gianfelici, Umberta Gnutti Beretta, Zhenya Katava.

Nel corso della serata sono stati assegnati gli Award di To.Get.There, un segno di gratitudine per l'impegno di coloro che ogni giorno fanno la differenza attraverso la loro generosità e il loro lavoro. Gli Award sono stati consegnati a: Mungi Ngomane, la nipote dell’arcivescovo e attivista sudafricano Nobel per la pace nel 1984 Desmond Tutu, impegnata attivamente sul fronte dei diritti civili; Waris Dirie scrittrice ed ex modella somala che con la sua Desert Flower Foundation è attivamente impegnata nella lotta contro l’infibulazione a cui sono sottoposte le donne africane e all’attore Lino Guanciale per il suo supporto all’UNHCR per sostenere i rifugiati e gli sfollati in Ucraina. Durante l’evento è stata presentata la capsule limited edition MC2 Saint Barth x Coccolebimbi by Rainbow Clouds, risultato dalla fusione tra due icone, ovvero l’iconica nuvola di CoccoleBimbi e la famosa paperella simbolo di MC2 Saint Barth.

La collezione, che sarà disponibile per il pubblico in pre order a partire dal 10 novembre 2023 - su coccolebimbi.com e it.mc2saintbarth.com - offre una serie di capi personalizzati e Mini Me, progettati per adulti e bambini.

In occasione della cena nel foyer dell'Hotel è stata allestita una toccante mostra fotografica dal titolo I Mille volti dell’ Uganda, curata da Keila Guilarte, che documenta i viaggi intrapresi a Gulu dalla fotografa con Massimo Leonardelli e Piero Piazzi. Le fotografie di Keila offrono uno sguardo intimo sulla vita nella missione, raccontando storie di sofferenza ma anche di tanti sorrisi e speranza. Immagini che trasmettono la forza e la resilienza delle persone di fronte alle difficoltà quotidiane, e allo stesso tempo rivelano la bellezza e la vitalità della comunità. Tutte le fotografie esposte sono state messe in vendita, e il ricavato sarà interamente destinato a sostenere i progetti di To.Get.There. Un momento intensamente commovente ha avvolto l'ambiente quando Piero Piazzi e il presidente della Camera della Moda Carlo Capasa hanno voluto condividere un profondo pensiero per Davide Renna, il Direttore Creativo di Moschino che ci ha lasciato prematuramente ieri.

Nel ricordo di questa straordinaria creatività, la tristezza e l'affetto hanno avvicinato ancora di più tutti, creando un tributo toccante. La serata è stata allietata dalla talentuosa Malika Ayane, che ha regalato agli ospiti una performance straordinaria. La sua voce eccezionale ha incantato il pubblico presente, aggiungendo un tocco di magia e emozione alla serata. Un momento di grande emozione è giunto quando Francesca De Stefano Versace, accompagnata dal marito Santo, ha ricevuto una torta di compleanno a sorpresa. Insieme agli amici di To.Get.There, ha spento le candeline in un momento di festa e condivisione, che ha reso ancora più speciale l'occasione. Grande aspettativa, allegria e divertimento è stata l’estrazione dei favolosi premi generosamente donati da (in ordine alfabetico) Alberta Ferretti, Amanda Lear, Bacon, Beauty and Luxury, Brunello Cucinelli, Casadei, Chopard, Cristina Ferrari, D1 Milano, Delfina Delettrez, Duvetica, Elisabetta Franchi, Etro, Faliero Sarti, Fay, Fendi, Guerlain, Hogan, K-Way, La Milanesa, Lucia Magnani Health Clinic, Moschino, P.A.R.O.S.H., Philosophy Official by Lorenzo Serafini, Planetaria Hotels, Pollini, Roberto Cavalli, Sa.Su.Phi, Santoni, Themoirè, Tod’s, Tory Burch, Valentino che ha coinvolto attivamente tutti gli ospiti.

Massimo Leonardelli, il Presidente di To.Get.There, ha dichiarato: "Siamo profondamente grati a tutti coloro che hanno partecipato a questa serata straordinaria e che con il loro sostegno hanno dimostrato un impegno concreto per il benessere delle comunità più vulnerabili in Uganda e Sud Sudan. Con il supporto delle suore Comboniane, degli specializzandi del Policlinico Gemelli di Roma, guidati dalla dottoressa Antonella Cingolani e di tutti i volontari che credono nella nostra missione, possiamo compiere un impatto significativo".

Piero Piazzi, Ambassador di To.Get.There, ha aggiunto: “Questi momenti di gioia e condivisione sono un richiamo a ciò che è veramente importante: la solidarietà e il desiderio di fare la differenza nelle vite degli altri. Siamo grati a tutti coloro che hanno partecipato e contribuito a rendere questa serata così speciale, avevo tanti sogni che speravo si realizzassero e così è stato. Tutto ruota sempre intorno all’amore. Lo penso da sempre.”

To.Get.There esprime la sua sincera gratitudine ai sostenitori dell'evento: Tender Capital, Triboo, Lucia Magnani Health Clinic. Un ringraziamento speciale va a Enzo Miccio, SGP Italia, Stefano Trovati, Alfonso Catalano e Max Montingelli per il loro prezioso supporto.

