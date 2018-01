Tiziana Siciliano, la pm "assolve" Marco Cappato per il suicidio assistito di Dj Fabo: "Diritto alla dignità della morte"

Parole forti, commoventi, che hanno aperto il cuore degli italiani, quelle pronunciate dal, che rappresenta l'nel processo aper suicidio assistito diaveva diritto a scegliere una morte dignitosa e se avesse potuto «muoversi liberamente per trenta secondi» avrebbe messo fine alle sue sofferenze da solo. Invece, cieco, paralizzato, in nome di quel «diritto alla dignità della morte», che non è un «diritto al suicidio», è stato aiutato daLEGGI ANCHE ---> In aula il video choc dell'agonia di Fabiano prima di morire

Così oggi la Procura ha chiesto alla Corte d'Assise di Milano, che si pronuncerà il 14 febbraio, l'assoluzione «perché il fatto non sussiste» dell'esponente dei Radicali che, per volere di un gip, si è visto respingere una richiesta di archiviazione e formulare una imputazione coatta: non solo ha dato un aiuto materiale al suo suicidio ma ha anche «rafforzato la volontà» di Dj Fabo di praticare in una clinica Svizzera la dolce morte.

Poi nello spiegare che il compito del pm dovrebbe essere l'avvocato dell'accusa, ha aggiunto:LEGGI ANCHE ---> Davide, un altro Dj Fabo: malato di sclerosi è morto in Svizzera Questo per arrivare a concludere che l'imputato è accusato di «avere aiutato qualcuno a esercitare un suo diritto. Non il diritto al suicidio ma il diritto alla dignità» - che ha portatoa scartare l'interruzione delle cure - sottolineando di non volere che «i nostri ragionamenti siano interpretati come un 'liberi tutti al suicidio'».LEGGI ANCHE ---> Mina Welby: "Ha dato il suo corpo per battaglia necessaria" E senon dovesse essere assolto la richiesta, provocatoria, è stata quella di trasmettere gli atti in Procura per l'apertura di una nuova indagine nei confronti di tutti coloro che hanno dato un supporto a, compresi madre e fidanzata e persino «il portinaio del suo palazzo che quella mattina ha tenuto la porta aperta per far passare la sedia a rotelle e lo ha salutato» prima del suo viaggio in Svizzera.Sulla stessa linea le difese che, nella loro arringa hanno sostenuto che il leader dell'«non è colpevole» ed è intervenuto solo quando la volontà del 40enne era già chiara: «ha arrestato una condotta illecita dello Stato mirata a negare a Fabo l'esercizio dei suoi diritti». Infine l'imputato, con il suo appello in aula: «Se dovesse arrivare un'assoluzione che definisce irrilevanti le mie azioni, mentre sono stati determinanti, vi dico che preferirei una condanna. Questa motivazione aprirebbe la strada a qualcosa che nessuno può volere: si accetterebbe che solo chi è in grado di raggiungere la Svizzera può essere libero di scegliere».