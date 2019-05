Tira il freno di emergenza in metro per nove volte in due giorni: fermato un 29enne

Giuseppe, ucciso nel giardino dell'ex: era entrato scavalcando il cancello

Lunedì 27 Maggio 2019, 19:08

Ha tirato ildellaper benin appena due giorni, causando blocchi su tre diverse linee e congestionando di fatto la regolare circolazione dei treni. Protagonista della vicenda, avvenuta a, è unitaliano, che soffrirebbe di problemi psichici.Nella giornata di ieri, l'uomo aveva rotto il vetro dellaper tirarla, costringendo i treni, in sette diverse occasioni, ed era sempre riuscito a fuggire. Oggi, invece, ha bloccato altre due volte i treni della metropolitana, causando notevoli disagi ai passeggeri. Sembra che l'uomo abbia atteso in banchina l'arrivo della metro, sia salito sui treni per azionare il freno d'emergenza e scappando poi verso l'uscita delle stazioni. Come riporta Repubblica.it , è accaduto ieri sulla M3 a Corvetto, sulla M2 a Loreto, sulla M1 a Palestro e tra Loreto e Rovereto. Poi alla sera la security lo ha bloccato a Porta Venezia e lo ha consegnato alle forze dell'ordine che lo hanno denunciato e rimesso in libertà. Stamattina altri due episodi, prima che la polizia riuscisse a fermarlo alla stazione di Loreto.