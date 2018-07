Think-Change for Tech, il futuro è robotica e reti 5G

Venerdì 6 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 08:44 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

MILANO - Robotica, Internet delle cose, reti 5G, Blockchain, realtà virtuale, intelligenza artificiale. Tecnologie che, nei prossimi anni, modificheranno in maniera irreversibile la comunicazione, l'impresa, l'economia. E attorno a questi temi si sviluppa Think-Change for Tech, seconda edizione dell'importante evento annuale organizzato da GroupM (holding che si occupa delle attività media del gruppo Wpp) insieme a Teh-Ambrosetti.«Riflettere su questi temi significa dotarsi degli strumenti per affrontare la trasformazione del nostro settore», dice Massimo Beduschi, ceo e di GroupM e coo di Wpp. Fra ciò che è emerso (sintetizzato in 10 punti da Paolo Borzatta, senior partner di Teh-Ambrosetti), c'è che l'intelligenza artificiale nel medio periodo avrà un ruolo di primo piano per la sua capacità di creare nuovi modi per ingaggiare il consumatore.