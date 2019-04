The Little Singers of Hyogo Inami e il coro della Cappella Musicale del Duomo di Milano insieme in concerto

The Little Singers of Hyogo Inami e il coro della Cappella Musicale del Duomo di Milano per la prima volta insieme in concerto in Italia. C'è attesa per l'evento di stasera che si terrà nella Chiesa di Santa Maria delle Grazie al Naviglio. Diretti dai maestri Nobuhito Tsubakino e Claudio Riva, i due cori si esibiranno su repertorio misto.



Il giapponese spazierà dall'Alleluia di Orlando di Lasso, passando per l'Ave Maria di Monteverdi e il Pueri Hebraeorum di Palestrina, da Sakura a Etenraku suonato con lo sho (strumento tradizionale nipponico). Mentre il coro del Duomo - istituito nel 1402 e tra i più antichi al mondo - alternerà canti ambrosiani con le composizioni dei maestri della Cappella musicale, dal Gloria di Luciano Migliavacca alla Beata Mater di Mapelli, a O giorno che lieto di Quaglia.



Più di un'ora di concerto che chiuderà con due brani cantati insieme, il Laudate pueri di Mendelssohn-Bartholdy e il Cantate Domino di Hassler. The Little Singers of Hyogo Inami conclude a Milano, città dove si esibiscono per la prima volta, la tournée europea per i trent'anni dalla sua nascita. «È una gioia incontrarsi nuovamente - dice Claudio Riva che dirige il coro della Cappella - è un'esperienza formativa indimenticabile, di condivisione e di scambio che solo il linguaggio della musica sa unire». I due cori insieme avevano cantato in Giappone due anni fa, registrando sold out alla Cosmo Hall di Hyogo.



Il concerto si terrà mercoledì 3 aprile. Santa Maria delle Grazie al Naviglio Via Alzaia Naviglio Grande, 34 Ore 21 - ingresso libero